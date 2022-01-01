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العراق.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي جنوبي البلاد

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العراق.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي جنوبي البلاد
Gettyimages.ru
العراق.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي جنوبي البلاد
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أفادت مصادر أمنية عراقية يوم السبت بمقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب في صحراء الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وأوضحت المصادر أن القتلى والمصابين من عائلة واحدة وكانوا في رحلة ترفيهية في صحراء الرميلة الشمالية.

ويعد العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام والقنابل غير المتفجرة من جراء الحروب المتعاقبة التي خاضها منذ عام 1980.

المصدر: وكالات

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