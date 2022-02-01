وسائل إعلام: زلزال يضرب محافظة مصرية

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن زلزال قوي ضرب مدينة بني سويف في مصر اليوم الثلاثاء.

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وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 فبراير 2022، هزة أرضية، على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بنى سويف في تمام الساعة 11 صباحا.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن زلزال بني سويف كان بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه لم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات.

المصدر: صدى البلد