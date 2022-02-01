وسائل إعلام: زلزال يضرب محافظة مصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sapw
أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن زلزال قوي ضرب مدينة بني سويف في مصر اليوم الثلاثاء.
وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 فبراير 2022، هزة أرضية، على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بنى سويف في تمام الساعة 11 صباحا.
وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن زلزال بني سويف كان بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، حيث شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.
وأشار الدكتور جاد القاضي أنه لم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات.
المصدر: صدى البلد
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.