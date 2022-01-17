 
مباشر

مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية ينفي دخول البلاد في حزام الزلازل

أخبار العالم العربي

مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية ينفي دخول البلاد في حزام الزلازل
Globallookpress
العاصمة المصرية القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6mt

نفى المعهد المصري للبحوث الفلكية دخول البلاد في حزام الزلازل، مشيرا إلى أن الأمور طبيعية حتى لو تم تسجيل هزات أرضية بشكل يومي.

وفي تصريح لقناة "سي بي سي" المصرية، قال رئيس المعهد جاد القاضي: "لا يوجد جديد بالنسبة للزلازل خلال الفترة الراهنة، ولكن الناس أصبحت تهتم بشكل أكبر، وتتابع وسائل الإعلام بشكل أوسع، وبالتالي تسمع عن الزلازل بشكل أكبر".

إقرأ المزيد
اللحظات الأولى لزلزال البحر الأبيض المتوسط (فيديوهات)
اللحظات الأولى لزلزال البحر الأبيض المتوسط (فيديوهات)

وأضاف أن الأمور طبيعية ومصر لم تدخل في حزام الزلازل، حتى لو يتم تسجيل هزات أرضية بشكل شبه يومي.

ولفت إلى أن مصر ضمن المعدل الطبيعي والمعقول من الهزات الأرضية خاصة أن المنطقة التي تسجل فيها الهزات المحسوسة هي منطقة شرق البحر المتوسط وهي منطقة فيها تراكيب جيولوجية.

وأكد أنه مصر تسجل هزات أرضية بشكل يومي وليس كلها محسوسة، ولكن "الزلازل المحسوسة تكون على عمق كبير، مثل الزلزال الذي حدث الثلاثاء الماضي على عمق 60 كيلومترا، وكان خارج الأراضي المصرية ولم يشكل أي خطر على البلاد".

المصدر: "اليوم السابع"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا