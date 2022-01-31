بينهم صالح وزيباري.. مجلس النواب العراقي يعلن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

إقرأ المزيد

وذكرت في بيان صحفي: "استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، ترشح 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية"

وضمت قائمة المرشحين:



1- خالد صديق عزيز محمد

2- فيصل محسن عبود الكلابي

3- شهاب احمد عبدالله النعيمي

4- حسين احمد هاشم الصافي

5- احمد موح عمران الربيعي

6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

7- صباح صالح سعيد

8- كاظم خضير عباس داوغنه

9- رزكار محمد امين حمه سعيد

10- كلاويز علي امين بيره

11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن

12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

13- حمزة بريسم ثجيل المعموري

14- هشيار محمود محمد مصطفى زيباري

15- حسين محسن علوان الحسني

16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

18-برهم احمد الحاج صالح احمد

19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان

20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي

21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس

22- جبار حسن جاسم

23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي

24- رعد خضير دفاك صايل

25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني.

المصدر: RT