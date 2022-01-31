العراق.. الحلبوسي وبارزاني في النجف للقاء الصدر

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بوصول رئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان إلى محافظة النجف.

وذكر مراسلنا، أن محمد الحلبوسي ونيجرفان بارزاني وصلا إلى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

RT

وأضاف، أن زيارة الحلبوسي وبارزاني تأتي للتباحث حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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وفي تغريدة للحلبوسي، نشرها بعد وصوله إلى محافظة النجف الأشرف، أوضح قائلا: "ولَّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية"

ولَّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية. — محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) January 31, 2022



المصدر: RT