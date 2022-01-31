إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي على الإمارات: زيارة هرتسوغ مستمرة ولا خطر على حياته

أكدت إسرائيل أن زيارة رئيسها يتسحاق هرتسوغ للإمارات مستمرة كما خطط لها، وذلك بعد اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اللليلة الماضية باتجاه الأراضي الإماراتية.

وقال متحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية في بيان إنه تم إطلاع الرئيس على تفاصيل الحادث، "ولم يكن هناك أي خطر يهدد الرئيس ومرافقيه"، وأضاف أن الزيارة ستستمر كما هو مخطط لها.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الليلة الماضية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

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وأضافت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ خارج المناطق المأهولة.

ويأتي الهجوم وهو الثالث من نوعه خلال هذا الشهر، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الإسرائيلي بزيارة رسمية إلى الإمارات تستغرق يومين.

وأعرب هرتسوغ خلال اجتماع عقده مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أمس الأحد، عن إدانة الدولة العبرية للهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على الإمارات.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية