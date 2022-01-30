الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.
يتبع..
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.
يتبع..
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