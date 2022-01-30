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الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها

الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

يتبع..

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