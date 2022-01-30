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الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية في العمق الإماراتي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية في العمق الإماراتي
Gettyimages.ru
جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية في العمق الإماراتي، وذلك بعد هجوم أبو ظبي في 17 يناير الحالي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في تغريدة عبر "تويتر" :"بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي".

و تعرضت الإمارات يوم 17 يناير لهجوم تبناه الحوثيون استهدف مستودع وقود لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية في العاصمة الإماراتية، ومنطقة بمطار أبو ظبي قيد الإنشاء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

المصدر: RT

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