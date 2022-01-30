رئيس إسرائيل لولي عهد أبوظبي: ندين أي هجمات على الإمارات ونؤيد متطلباتكم الأمنية

أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، خلال اجتماع عقده مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عن إدانة الدولة العبرية للهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثيين اليمنية على الإمارات.

وقال هرتصوغ اليوم الأحد، في تصريحات أدلى بها خلال الاجتماع الذي عقد في أبوظبي، إن إسرائيل تدين أي اعتداء يستهدف سيادة الإمارات وأمنها، مجددا تأييد بلده لما تتخذه الإمارات من إجراءات في سبيل الحفاظ على أمنها في ظل هجمات الحوثيين الأخيرة.

"أود أن أؤكد أننا نؤيد تماما متطلباتكم الأمنية وندين.. أي اعتداء على سيادتكم من قبل الجماعات الإرهابية. نحن هنا معا لإيجاد السبل والوسائل لتحقيق الأمن الكامل للأشخاص الذين يسعون إلى السلام في منطقتنا".

وشدد الرئيس الإسرائيلي على أن "رسالة السلام" تشكل حجر الأساس في علاقات بلده مع الإمارات، لافتا إلى زيارته (وهي الأولى من نوعها) إلى الإمارات تبعث رسالة إلى شعبي الدولتين والمنطقة ككل مفادها أنه "ينبغي استمرار اتفاقات إبراهيم ويتعين على المزيد من الدول الانضمام إلينا في هذا المسعى".

التقى الرئيس هرتسوغ بولي عهد ابو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واستمر اللقاء ساعتين وتميز بالدفء.

الرئيس هرتسوغ:نبعث رسالة الى كل المنطقة بأن هناك خيار هو السلام والتعايش وأن أبناء وبنات ابراهيم بإمكانهم العيش جنبا الى جنب في وئام وسلام لمصلحة الإنسانية قاطبة/يتبع pic.twitter.com/TIUGfzmfGQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 30, 2022

قبل عامين فحسب كان حلما! في مراسم الاستقبال الرسمية تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي كما تفقد الرئيس هرتسوغ @Isaac_Herzog حرس الشرف الإماراتي برفقة سمو الأمير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان @MohamedBinZayed وفقا للبروتوكول الرسمي للزيارات🇮🇱🇦🇪

pic.twitter.com/PR7Le0B1a1 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 30, 2022

وقال: "نبعث رسالة الى كل المنطقة بأن هناك خيارا هو السلام والتعايش وأن أبناء وبنات إبراهيم بإمكانهم العيش جنبا إلى جنب في وئام وسلام لمصلحة الإنسانية قاطبة".

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بدوره، شكر ولي عهد أبوظبي إسرائيل على موقفها إزاء تلك الهجمات على الإمارات، مشددا على أن هذا الموقف "يجسد الرؤية المشتركة بين الدولتين تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين وضرورة التصدي لها واتخاذ موقف دولي حازم ضدها".

وأكد محمد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل تمضي قدما بكامل قوتها، لافتا إلى وجود "إرادة مشتركة وقوية لتقويتها لصالح بلداننا وشعوبنا".

وقال إن اتفاقات أبراهام كانت "بمثابة تحول تاريخي كبير جسد نهج السلام الذي تؤمن به دولة الإمارات"، مضيفا أن إبرام هذه الاتفاقات "مهدت الطريق نحو تعزيز شراكات الدولتين" سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصحة والطاقة وغيرها.

وأكد ولي عهد أبوظبي أنه ناقش مع الرئيس الإسرائيلي العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة، بالإضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

#محمد_بن_زايد: التقيت اليوم في #أبوظبي، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس #إسرائيل..ناقشنا العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة .. إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك#وامpic.twitter.com/JMqj55zbZu — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 30, 2022

المصدر: RT + "وام"ر