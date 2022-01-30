 
مباشر

في أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

أخبار العالم العربي

في أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa61

وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.

وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي وعقيلته ميخالإسرئالييدولة الإمارات ول زيارة  بالمطار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

في أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
في أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
في أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
في أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا