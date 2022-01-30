في أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.

وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي وعقيلته ميخالإسرئالييدولة الإمارات ول زيارة بالمطار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وصل الرئيس هرتسوغ إلى أبوظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/RcFw9sjBqU — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) January 30, 2022