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سفير الإمارات في تل أبيب يغرد حول موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أبو ظبي

أخبار العالم العربي

سفير الإمارات في تل أبيب يغرد حول موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أبو ظبي
تويتر
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نشر سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد محمود آل خاجة تغريدة في "تويتر" كشف فيها عن موعد الزيارة الرسمية للرئيس الإسرائيلي للإمارات، وأكد آل خاجة أن الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين.

وكتب السفير الإماراتي لدى إسرائيل في التغريدة التي نشرها اليوم السبت: "تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد19، وسيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".

وأضاف آل خاجة: "نتطلع لهذه الزيارة التاريخة والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".

المصدر: RT

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