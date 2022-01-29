سفير الإمارات في تل أبيب يغرد حول موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أبو ظبي

نشر سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد محمود آل خاجة تغريدة في "تويتر" كشف فيها عن موعد الزيارة الرسمية للرئيس الإسرائيلي للإمارات، وأكد آل خاجة أن الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين.

وكتب السفير الإماراتي لدى إسرائيل في التغريدة التي نشرها اليوم السبت: "تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد19، وسيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".

وأضاف آل خاجة: "نتطلع لهذه الزيارة التاريخة والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".

نتطلع لهذه الزيارة التاريخة و التي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية و تجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) January 28, 2022

المصدر: RT