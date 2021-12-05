"كان": بن زايد دعا الرئيس الإسرائيلي لزيارة الإمارات

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لزيارة الإمارات.

إقرأ المزيد

وأشارت "كان" إلى أنه خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه هرتسوغ لأول مرة مع بن زايد، لتهنئته بالعيد الوطني الإماراتي في الذكرى الخمسين، شكر ولي العهد الرئيس الإسرائيلي وقال إنه ينتظر منه زيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة.

وأضافت "كان" أن "يتسحاق هرتسوغ شكر محمد بن زايد على الدعوة وأخبره عن مدى حماسة وإيجابية ردود الفعل في إسرائيل والمنطقة من تنفيذ الاتفاقات الإبراهيمية في مجموعة متنوعة من المجالات، كما ناقش الجانبان الإمكانات الموجودة لتعميق التعاون بين الدول التي تساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط وضرورة تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

المصدر: "I24"