رئيس إسرائيل يهنئ بن زايد بيوبيل اتحاد الإمارات الذهبي
Reuters
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تلقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان يوم السبت اتصالا هاتفيا من رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، هنأه فيه بعيد اتحاد الإمارات الخمسين.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الرئيس الإسرائيلي تمنى للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والإزدهار وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والارتقاء.
من جانبه، أعرب بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس الإسرائيلي لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية.
وتمنى للعلاقات الثنائية مزيدا من التعاون والتقدم لما فيه خير البلدين والمنطقة.
المصدر: وام
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