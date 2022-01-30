أمير قطر يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة تركز على قضايا الطاقة والملفات الإقليمية

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدوحة مساء السبت متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة عمل للولايات المتحدة، يرافقه وفد رسمي، حسب ما أعلن الديوان الأميري.

وسيجري الأمير مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتناول سبل دعم علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت سابقا وكالة الأنباء القطرية "قنا".

سمو الأمير المفدى يهنئ فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. https://t.co/Wl06PPKPHX — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 30, 2022

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وأفاد البيت الأبيض الثلاثاء، بأن بايدن سيبحث مع أمير قطر خلال زيارته لواشنطن في 31 يناير، "مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك"، بما فيها "ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية"، كون قطر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة ودول أوروبية عن بدائل لإمدادات الغاز الروسي وسط التوترات حول أوكرانيا.

والزيارة هي الأولى لزعيم خليجي إلى الولايات المتحدة منذ تولى بايدن السلطة قبل عام، والثانية لزعيم عربي بعد زيارة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الصيف الماضي.

وحسب تقارير إعلامية، فإن زيارة تميم تهدف إلى تقوية العلاقات مع واشنطن، التي تعززت منذ أن استضافت الدوحة محادثات أفضت إلى اتفاق 2020 لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ولعبت دورا محوريا في جهود الإجلاء في أثناء الانسحاب الأمريكي، كذلك أصبحت قطر الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة في أفغانستان بعد استيلاء حركة "طالبان" على الحكم هناك.

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كما من المتوقع أن يبحث الشيخ تميم وبايدن جهود إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي تربطها بالدوحة علاقات، فضلا عن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن. وزار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، العاصمة الإيرانية، حيث التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وكذلك ينتظر أن يبحث الأمير خلال الزيارة "صفقة الطائرات بدون طيار" التي كانت قطر قد تقدمت بشرائها في وقت سابق، ولم يجر البت في الطلب القطري، ورجحت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أكتوبر الماضي أن تكون هذه المسألة واحدة من أولويات أجندة الزيارة.

المصدر: وسائل إعلام قطرية + "العربي الجديد"