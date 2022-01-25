البيت الأبيض: بايدن يتطلع إلى زيارة أمير قطر لبحث ضمان إمدادات الطاقة

أفاد البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ملفات هامة خلال زيارته المرتقبة لواشنطن في 31 يناير.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى الترحيب بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض في 31 يناير 2022".

وأضاف أن هذه الزيارة "توفر فرصة للرئيس والأمير للتشاور حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا".

وأشار البيان إلى أن بايدن "سيتقدم بالشكر إلى أمير تميم على جهود قطر الاستثنائية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين والشركاء الأفغان، كما يتطلع الرئيس إلى هذه الزيارة المهمة ويؤكد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر".

المصدر: RT