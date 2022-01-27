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لقاء بين وزيري خارجية قطر وإيران في طهران

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وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إلى إيران حيث التقى نظيره حسين أمير عبداللهيان.

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وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عبداللهيان استقبل نظيره القطري في مقر الخارجية وسط طهران صباحا، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

يذكر أن هذا اللقاء هو الثاني بين الوزيرين القطري والإيراني هذا الشهر، بعدما التقيا خلال زيارة قام بها أمير عبداللهيان الى الدوحة في 11 يناير، تخللها أيضا لقاؤه بالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي الزيارة بينما تخوض إيران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا، بهدف إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، والذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018.

وقال مسؤول حكومي قطري لوكالة "فرانس برس" في الدوحة إن "قطر تحاول المساعدة في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، إن "هذا الأمر سيتم بحثه بين الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن الاثنين المقبل".

المصدر: AFP

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