وزير الخارجية القطري: الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر
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أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن "الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر".
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أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن "الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر".
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