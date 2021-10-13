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وزير الخارجية القطري: الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية القطري: الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر
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أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن "الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر".

يتبع..

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