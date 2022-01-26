قطر: زيارة الأمير تميم لواشنطن تبحث تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

ذكرت وكالة الانباء القطرية الرسمية "قنا" أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في نهاية يناير الجاري، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وبحسب الوكالة، فإن أمير قطر سيبحث في واشنطن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز "الشراكة" بين البلدين.

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إلى ذلك أفاد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ملفات هامة خلال زيارته المرتقبة لواشنطن في 31 يناير.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى الترحيب بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض في 31 يناير 2022".

وأضاف أن هذه الزيارة "توفر فرصة للرئيس والأمير للتشاور حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا".

المصدر: قنا، الشرق القطرية