مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن عدد لقاحات كورونا المعطاة وعدد الإصابات في دول الخليج

كشف مركز الإحصاء الخليجي عن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجاوزت 102.6 مليون جرعة.

وأوضح مركز الإحصاء في تغريدة عبر "تويتر"، أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 3040399 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2789288 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19827 حالة.

وأشار مركز الإحصاء، إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ 102.638.718 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في دول الخليج مجتمعة 91.7%.

📃التقرير اليومي | إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 27 يناير 2022م#الإحصائي_الخليجيpic.twitter.com/ZWdHbMAtXI — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) January 28, 2022

المصدر: RT