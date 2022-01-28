"سانا": عناصر من "قسد" تختطف مدنيين في الرقة ودير الزور
Globallookpress
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أفادت وكالة "سانا" بأن عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، داهمت منازل المواطنين في الرقة ودير الزور واختطفت عددا منهم، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وقالت مصادر محلية، لوكالة "سانا"، إن "ميليشيا "قسد" داهمت منازل المواطنين في قرية الشركة على الطريق الدولي "إم4"، شمال الرقة واختطفت ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة".
وفي ريف دير الزور، قالت مصادر أهلية إن "ميليشيا "قسد" داهمت قرية سويدان جزيرة شرق دير الزور واختطفت عددا من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".
المصدر: "سانا"
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