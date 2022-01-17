"سانا": إصابة عدد من مسلحي "قسد" في هجوم على نقطة عسكرية بدير الزور

أفادت وكالة "سانا" بأن عددا من مسلحي "قسد" أصيبوا، بهجوم للفصائل الشعبية على نقطة عسكرية في محيط بلدة النملية بريف دير الزور الشمالي.

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وذكرت مصادر محلية، أن "الفصائل الشعبية نفذت هجوما، الليلة الماضية، بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في محيط بلدة النملية بالريف الشمالي ما أدى الى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا وتدمير أجزاء من المقر".

يذكر، أنه قتل وأصيب عدد من مسلحي "قسد" منذ أيام، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الفصائل الشعبية في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي.

المصدر: "سانا"