سوريا.. "قسد" تحذر من تمويل "داعش" عبر شبكات تهريب "إجرامية"

حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من "التراخي الدولي" مع شبكات تنشط في مناطق تخضع للسيطرة التركية في سوريا، وتقوم بتهريب الأشخاص إلى تركيا وتحويل عوائد تجارتها لتنظيم "داعش".

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن قسد تتابع "بدقة التقارير الخطيرة التي تتحدث عن عمل بعض المجموعات العسكرية المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي بما فيها فصيل "أبو القعقاع" والعاملة في منطقة رأس العين كشبكات لتهريب الناس إلى تركيا والاستفادة من الأموال المحصلة في تمويل عمليات التنظيم الإرهابي ضد السكان في المنطقة".

وأضافت "قسد" في البيان أن "من شأن التراخي الدولي مع تلك الشبكات الإجرامية في المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا أن يزيد من تنامي خطورة التنظيم الإرهابي ويعيق جهود مكافحة خلاياه الإرهابية".

المصدر: RT