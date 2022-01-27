الرئيس التونسي: القضاء مسؤولية ثقيلة ولا أحد فوق القانون (فيديو)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا أن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.

وجاءت تصريحات قيس سعيد يوم الخميس خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج.

وتحدث الرئيس التونسي في كلمته إلى مسألة احتكار المواد الأساسية، مؤكدا أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.

وأوضح سعيد أن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة.

كما شدد على أن العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها.

المصدر: وسائل إعلام تونسية