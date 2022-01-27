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تركيا.. توقيف 10 مهاجرين أفغان خلال محاولتهم التوجه إلى أوروبا

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تركيا.. توقيف 10 مهاجرين أفغان خلال محاولتهم التوجه إلى أوروبا
AFP
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أوقفت السلطات التركية، 10 مهاجرين أفغان لدى محاولتهم التوجه إلى أوروبا بطرق غير قانونية، شمال غربي البلاد.

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وقالت قيادة الدرك بولاية قرقلار إيلي، في بيان، إن فرقا تابعة لها نفذت عملية في منطقة بوابة "ديرة كوي" الحدودية مع بلغاريا، وتمكنت من ضبط 10 أجانب يحملون الجنسية الأفغانية.

وأضافت، أن المهاجرين الأفغان، ادعوا أن الشرطة البلغارية ألقت القبض عليهم وضربتهم وصادرت ممتلكاتهم الثمينة قبل أن تعيدهم إلى الأراضي التركية.

وأحالت قوات الدرك المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الأناضول

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