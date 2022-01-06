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تركيا.. ضبط مهاجرين غير نظاميين في ولاية أرزينجان

أخبار العالم العربي

تركيا.. ضبط مهاجرين غير نظاميين في ولاية أرزينجان
AFP
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أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، مهاجرين غير نظاميين في ولاية أرزينجان بشرق البلاد.

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وضبطت فرق مديرية الأمن حافلة صغيرة ومركبة على الطريق الواصل بين ولايتي أرزينجان وأرضروم، خلال قيامها بأعمالها الدورية.

وتم توقيف 11 أفغانيا و6 بنغاليين، كانوا على متن الحافلة، دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

كما أوقفت فرق أمن الولاية 3 مهربين ساهموا في إدخال المهاجرين إلى البلاد، وتم نقل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في أرزينجان.

المصدر: الأناضول

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