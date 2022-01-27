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الوجهة إلى السودان.. مهربون من لبنان يخترعون طريقة جديدة لتصدير المخدرات من مرفأ بيروت

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الوجهة إلى السودان.. مهربون من لبنان يخترعون طريقة جديدة لتصدير المخدرات من مرفأ بيروت
Globallookpress
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أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام المولوي، ضبط حوالي 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة إلى السودان.

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وقال المولوي: "عملية جديدة تثبت فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج لبنان، إذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط حوالي 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة إلى السودان كمحطة أولى".

الوجهة إلى السودان.. مهربون من لبنان يخترعون طريقة جديدة لتصدير المخدرات من مرفأ بيروت
المصدر: الجديد

ولفت في تصريح له إلى أن "التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية، ولن ندخر جهدا في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب".

المصدر: "النشرة"

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