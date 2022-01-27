ضبط 13 طنا من المخدرات في مرفأ بيروت وتحديد وجهتها

ضبط الأمن اللبناني، اليوم الخميس، شحنة من المخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا.

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وأفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن الشرطة القضائية بحضور العميد ماهر الحلبي، وبالتعاون مع الجمارك، ضبطت شحنة من المخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا.

المصدر: الجديد

وأوضحت أن التفتيش لا زال جاريا، ويتوقع أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون.





المصدر: "الجديد"