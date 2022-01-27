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ضبط 13 طنا من المخدرات في مرفأ بيروت وتحديد وجهتها

أخبار العالم العربي

ضبط 13 طنا من المخدرات في مرفأ بيروت وتحديد وجهتها
AFP
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ضبط الأمن اللبناني، اليوم الخميس، شحنة من المخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا.

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وأفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن الشرطة القضائية بحضور العميد ماهر الحلبي، وبالتعاون مع الجمارك، ضبطت شحنة من المخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا.

ضبط 13 طنا من المخدرات في مرفأ بيروت وتحديد وجهتها
المصدر: الجديد

وأوضحت أن التفتيش لا زال جاريا، ويتوقع أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون.

المصدر: "الجديد"

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