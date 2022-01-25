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مراسلنا: اختفاء مدير أمن مطار بغداد الدولي في ظروف غامضة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: اختفاء مدير أمن مطار بغداد الدولي في ظروف غامضة
Globallookpress Carsten Reisinger
العلم العراقي
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، باختفاء مدير أمن مطار بغداد الدولي في "ظروف غامضة".

وذكر مراسلنا نقلا عن مصادر عراقية، أن مدير أمن مطار بغداد حسين علي حسين، اختفى مساء اليوم دون أن يعرف مصيره.

وأضاف أن ذويه وسلطة الطيران المدني التي يعمل لصالحها لا يعرفون أي شيء عن مصيره.

المصدر: RT

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