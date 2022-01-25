الجيش اليمني الحكومي ينشر فيديو لسيطرته على مدينة حريب في محافظة مأرب
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نشرت "ألوية العمالقة" المقاتلة ضمن القوات الحكومية اليمنية، فيديو يظهر سيطرتها على مدينة حريب في محافظة مأرب بالكامل، بعد استعادتها من جماعة "أنصار الله" الحوثية.
وأعلنت قوات "ألوية العمالقة" الجنوبية، أمس الاثنين، السيطرة على حدود منطقة القلعة حريب في محافظة مأرب، خلال مواجهات مع قوات الحوثيين.
وقالت إن قوات الحوثيين تكبدت خسائر فادحة خلال المعارك في الأرواح والعتاد.
المصدر: RT
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