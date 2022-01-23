اليمن.. "ألوية العمالقة الجنوبية" تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية جنوب مأرب

أعلنت قوات "ألوية العمالقة الجنوبية" المقاتلة ضمن القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأحد، سيطرتها على "جبال ومواقع إستراتيجية" مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوب مأرب.

وكانت "ألوية العمالقة" أعلنت في العاشر من يناير الجاري استعادة السيطرة على محافظة شبوة الغنية بالنفط في شمال البلاد، من الحوثيين الذين يسيطرون بالفعل على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

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ألوية العمالقة الجنوبية تسيطر على جبال ومواقع إستراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوب مأرب — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 23, 2022

وتأسست "ألوية العمالقة" في أواخر عام 2015 في منطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل، وفق الوكالة، فيما قال موقع "ريليف ويب" التابع للأمم المتحدة إنها تتألف من بين حوالي 20 ألفا إلى 28 ألف مقاتل.

المصدر: RT + وكالات