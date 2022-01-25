الطقس في مصر.. هيئة الأرصاد تكشف موعد أشد الأيام برودة وموعد انتهاء موجة البرد القارس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، عن الطقس المتوقع في البلاد خلال هذا الأسبوع، كاشفة موعد انتهاء موجة البرد القارس.

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وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن "طقس اليوم الثلاثاء، سوف يكون بارد خلال ساعات النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل، بسبب ازدياد الكتل الهوائية، وستصل درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية خلال النهار، و5 درجات فقط بالليل"، لافتة إلى أن "التقلبات الجوية ستكون على كافة مناطق الجمهورية، لأننا إزاء منخفض جوى شديد البرودة".

وأضافت منار غانم: "طقس الأربعاء المقبل سيكون أشد برودة وأشد يوم بارد سنعيشه في مصر، وقد يصل الإحساس بالبرودة إلى أقل من 5 درجات مئوية خلال ساعات الليل، مع سقوط أمطار على كافة المناطق"، مشيرة إلى أن "السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ستشهد أمطار مع انخفاض درجات الحرار".

وقالت: "طقس الأربعاء سيكون شديد البرودة خلال النهار، وقارس البرودة خلال الليل، لذلك يجب ارتداء الملابس الثقيلة".

وفي تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، قالت منار غانم: "من المتوقع مع بداية فبراير أن نبدأ بالشعور بالاعتدال في الأجواء لتعود الدرجات لمعدلاتها"، موضحة أنه "من المعروف أن شهر يناير أبرد شهور السنة، وأنه مع بداية فبراير متوقع أن تتحسن الأجواء لتعود الدرجات لمعدلاتها وتتراوح العظمى بالقاهرة على سبيل المثال بين 18 و19، والصغرى بين 10 و11 درجة".

المصدر: "اليوم السابع"