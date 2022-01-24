فيديو لضابط عراقي يعتدي على مواطن يثير غضبا.. والداخلية تتخذ إجراء عاجلا!
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أثار مقطع فيديو متداول لضابط عراقي وهو يعتدي على أحد المواطنين، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ إجراء عاجل بحقه.
ووجه وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أمس الأحد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب، بعد قيامه بالاعتداء على مواطن في العاصمة بغداد، بحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك".
وأمر الوزير بإيقاف الضابط وتشكيل مجلس تحقيقي حول ما قام به.
وأظهر الفيديو المتداول مجموعة من الرجال وهم يحاولون تهدئة الضابط، وظهر الأخير وهو يحاول أن يشهر مسدسه، في حين تمكن آخرون بزي أمني من منعه من استخدامه.
المصدر: RT
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