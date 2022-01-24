"حماس" تنتقد لقاء جمع بين مسؤول فلسطيني ووزير خارجية إسرائيل
انتقدت "حركة حماس" الفلسطينية، لقاء جمع بين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر "تويتر": "بعد لقاء عباس بغانتس… يلتقي مجددا حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال لابيد وهو ما يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة (الفلسطينية)".
وأضاف أن "استمرار هذه اللقاءات العبثية مع قادة الاحتلال بمثابة خيانة لتضحيات شعبنا".
وشدد على ضرورة "إنهاء هذه اللقاءات المشينة فورا ووقف التعويل على الاحتلال وقادته المجرمين".
بعد لقاء عباس بغانتس… يلتقي مجدداً حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال لابيد وهو ما يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة.— د. عبد اللطيف القانوع (@AbdQanoo) January 23, 2022
إن استمرار هذه اللقاءات العبثية مع قادة الاحتلال هي خيانة لتضحيات شعبنا ويجب إنهاء هذه اللقاءات المشينة فوراً ووقف التعويل على الاحتلال وقادته المجرمين
وكان الشيخ أعلن مساء الأحد أنه التقى لابيد، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية مباركة اللقاء من قبل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت ووزير دفاعه بيني غانتس.
المصدر: RT
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