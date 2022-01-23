 
مباشر

وزير الخارجية اللبناني يكشف عن ما تحمله المبادرة الكويتية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية اللبناني يكشف عن ما تحمله المبادرة الكويتية
Gettyimages.ru
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8iy

كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن أهم ما تحمله المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال زيارته التي يجريها إلى بيروت.

وقال بو حبيب في تصريح لقناة NBN اللبنانية إن "زيارة الوزير الكويتي إلى لبنان جرى التحضير لها بسرية تامة من قبلي، ولكن الرسالة التي حملها لم نكن على علم بها".

إقرأ المزيد
عون: مبادرة
عون: مبادرة "لإعادة بناء الثقة" التي نقلها الشيخ أحمد الصباح ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف منها

وأضاف أن "الكويت حملت المبادرة لأننا على تفاهم معها وهي محبوبة ومحترمة من قبل جميع الأطراف اللبنانية وأيضا لأن الكويت تعشق لبنان وتريده عودته سويسرا الشرق".

وأكد أن "المبادرة الكويتية" لا تحمل اي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيا ودوليا.

ولفت إلى أن "أهم ما تحمله المبادرة الكويتية هو كيفية تطبيق القرارات الدولية".

 

المصدر: "المركزية" + "صحيفة اللواء" 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا