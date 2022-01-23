وزير الخارجية اللبناني يكشف عن ما تحمله المبادرة الكويتية

كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن أهم ما تحمله المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال زيارته التي يجريها إلى بيروت.

وقال بو حبيب في تصريح لقناة NBN اللبنانية إن "زيارة الوزير الكويتي إلى لبنان جرى التحضير لها بسرية تامة من قبلي، ولكن الرسالة التي حملها لم نكن على علم بها".

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وأضاف أن "الكويت حملت المبادرة لأننا على تفاهم معها وهي محبوبة ومحترمة من قبل جميع الأطراف اللبنانية وأيضا لأن الكويت تعشق لبنان وتريده عودته سويسرا الشرق".

وأكد أن "المبادرة الكويتية" لا تحمل اي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيا ودوليا.

ولفت إلى أن "أهم ما تحمله المبادرة الكويتية هو كيفية تطبيق القرارات الدولية".

المصدر: "المركزية" + "صحيفة اللواء"