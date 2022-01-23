عون: مبادرة "لإعادة بناء الثقة" التي نقلها الشيخ أحمد الصباح ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف منها

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في قصر بعبدا.

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وخلال الاستقبال، قال الرئيس ميشال عون: "أفكار مبادرة "لإعادة بناء الثقة" التي نقلها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، وهناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية".

وأضاف عون: "لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي وهو ملتزم تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة".

الرئيس عون خلال استقباله وزير خارجية الكويت: أفكار مبادرة "لإعادة بناء الثقة" التي نقلها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، وهناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية pic.twitter.com/Lb6xnOTMPp — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 23, 2022

الرئيس عون خلال استقباله وزير خارجية الكويت: لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي وهو ملتزم تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة pic.twitter.com/xwfAe4hyV5 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 23, 2022

المصدر: RT