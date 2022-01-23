أكثر من 120 قتيلا خلال 4 أيام في المعارك بين "قسد" وتنظيم "داعش" بشرق سوريا

أسفرت المعارك الدائرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وتنظيم "داعش" بشمال شرق سوريا عن سقوط 123 قتيلا خلال أربعة أيام، وفق ما أفاد به "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وقال المرصد اليوم الأحد، إن المعارك لا تزال متواصلة في منطقة سجن غويران ومحيطه في مدينة الحسكة، حيث شهد السجن ومحيطه بعد منتصف ليل السبت/الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي و"قوات سوريا الديمقراطية" من جانب، وعناصر تنظيم "داعش" من جانب آخر، في محاولة مستمرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على السجن وإنهاء تواجد عناصر التنظيم في محيطه، وذلك بدعم وإسناد من طيران التحالف الدولي.

وأكد المرصد أن الاشتباكات التي دارت مساء أمس السبت وحدها تسببت في خسائر بشرية، حيث قتل 16 من عناصر التنظيم، بينما قتل 5 من القوات العسكرية المشاركة في العمليات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، مضيفا أن الاشتباكات العنيفة تجددت داخل أسوار السجن وفي محيطه صباح اليوم الأحد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قناصين يتبعون لتنظيم "داعش" يتمركزون ضمن مبنى جديد قيد الإنشاء بجانب سجن الصناعة، وهو مبنى من المفترض أن يكون سجنا لعناصر التنظيم يتم العمل عليه بدعم أجنبي منذ نحو سنة، كما أن هناك أجزاء من سجن غويران أصبحت تحت سيطرة القوات العسكرية، بينما باقي السجن الذي يتحصن فيه عناصر التنظيم ما زال تحت السيطرة النارية.

وقال المرصد إن هناك العشرات من العاملين في السجن تم أسرهم من قبل سجناء وعناصر التنظيم، وظهر بعضهم في شريط مصور بثه التنظيم من داخل السجن.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان