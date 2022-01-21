فيديو يوثق اعتقال "قسد" لسجناء من "داعش" حاولوا الفرار من سجن بالحسكة
مساجين من "داعش" حاولوا الفرار واعتقلتهم "قسد" ـ (صفحة قوات سوريا الديمقراطية)
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أظهرت مشاهد مصورة اعتقال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعض مساجين "داعش" الذين حاولوا الفرار من سجن غويران في الحسكة.
وقالت "قسد" إن أفراد "داعش" المعتقلين في السجن حاولوا الفرار بعد إحداث حالة من الفوضى وإحراق المهاجع، وأضافت: "إلا أن قواتنا تمكنت من إلقاء القبض عليهم على الأسوار الشمالية للسجن".
يذكر أن القائد العام لـ "قسد" مظلوم عبدي كان أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة أن جميع الذين حاولوا الفرار تم اعتقالهم.
المصدر: RT
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