"مفوضية اللاجئين" تثير سخطا وجدلا واسعا بعد اقتطاعها نصف الأموال التي جمعها "أبوفلة"!

أثارت الأمم المتحدة جدلا واسعا وسخطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها أن المبلغ الذي جمعه اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير "بأبي فلة"، سيذهب نصفه لجهود المنظمة وموظفيها.

وكتبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على "تويتر"، إن أبو فلة جميع مبلغ 11 مليون دولار لدعم مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ"، وأضافت: "نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة".

لو يعرف المتبرعون أن نصف إجمالي تبرعاتهم ضمن مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" التي أطلقها اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الملقّب بأبو فلة، ستذهب إلى مفوضية اللاجئين، هل كانوا تبرعوا فعلًا؟#ابوفلهhttps://t.co/4PEcWhxSYn — Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 21, 2022

11 يوم من البث المتواصل نجح خلالها @AboFlah_1 في جمع

11 مليون دولار لدعم مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ"



نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة.



💙شكراً @GalaxyRacerDxb@MBRInitiatives ولكل المتبرعين والداعمين. pic.twitter.com/iDSLn0DF2h — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) January 20, 2022

ومنذ إعلان المنظمة، توالت الآف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول آلية صرف المبلغ، إذ أعرب البعض عن انزعاجهم من النسبة الكبيرة (نصف المبلغ) التي ستقتطعها المفوضية لجهود الوصول للعائلات اللاجئة والتي تصل إلى 5.5 مليون دولار.

من النقاط التي تؤاخذ على المنظمات الدوليه مصاريفها الإدارية العاليه واي شخص اشتغل معاهم يعرف كم يصرف على المرتبات والفنادق وغيرها بشكل لايتناسب مع العمل المقدم — ABDALNASER BENNAYEL (@NBenNayel) January 21, 2022

وعلق أحد المستخدمين: "المستفيد: 100 ألف أسرة، لنفترض أن كل أسرة مكونة من 5 أشخاص، ولو وزعت 5.5 مليون عليهم لحصل كل شخص على 11 دولار فقط.. لنفترض أنها للكسوة والخيام وما إلى ذلك، هل من المنطقي أن تكون تكلفة نقلها أكثر من 5 ملايين دولار؟!"

نصيحة للشاب ( أبو فله ) أنت شاب مُتفقٌ على قلبك الطيّب لكنك تنقل صدقات المسلمين إلى ( مفوضية اللاجئين ) وتُصرّح صُراحةً بأن نصف المبلغ فقط سيُصرف!!وخلال أشهر كيف خلال أشهر وهم يقولون ستذهب تدفئة للمخيمات؟

توجد جمعيات خيرية معتمدة يا أبو فله

أصدق بكثير من هؤلاء @AboFlah_1pic.twitter.com/M9u4tIA798 — عبدالوهاب الساري ABDULWAHAB L SH SAJT (@a_alsarii90) January 21, 2022

فيما اعتبر آخرون أن تخصيص نسبة 50% للمنظمة "غير منطقي"، إذ تعد النسبة عالية جدا مقارنة ببعض الدول مثل الكويت، التي تأخذ فيها الجمعيات نسبة 12.5% من التبرعات.

مفوضية اللاجئين المسؤولة عن حملة أبو فلة الخيرية اللي جمع فيها ١١ مليون دولار بتقول انها رح تاخذ نصف المبلغ لدعم جهود "الوصول" ل اللاجئين.



حدا غيري شايف انو الموضوع مش منطقي؟. هذول الجماعة أكيد عندهم موارد ضخمة واسطول شاحنات وسيارات. لشو ياخذو كل هالفلوس. مش عدل هذا الكلام. — علي - العملاق اللطيف 🌨 ❄️ (@aliialhasani) January 21, 2022

مفوضية اللاجئين المفروض رواتبهم من المفوضيه مالهم علاقه بالمبالغ اللي تبرع فيها الناس ليوزعوها عالموظفين 11 مليون لازم يوصلو كامل المبلغ للاجئين #ابو_فلة — soreena ibrahim (@SaraIbraheem13) January 21, 2022

فيما طالب مغردون بنشر التقارير المالية حول آلية صرف المبلغ المقتطع لجهود المنظمة.

المفروض حملة أبو فله الاخيرة سموها "حملة تبرع لتامين مواصلات مفوضية اللاجئين" — وسيم الحباشنة🇯🇴 (@WasemHabashneh) January 21, 2022

اخونا ابو فلة جزاك الله خيرا طبعا على جهودك ولكن نستحلفكم بالله ان لا تقوم بأي حملة للاغاثة مستقبلا اذا كان سيكون مصيرها كسابقاتها في يد مفوضية النهب والسلب بإسم اللاجئين هذه الاموال ليس فقط سيتم نهب نصفها لجيوب هذه المنظمة المشبوهة بل سيذهب ما تبقى لنظام الاجرام @UNHCR_Arabic — Dr.RĀmî (@DrRomeo81) January 21, 2022

مفوضية اللاجئين تسحق الدعم الذي جمعة أبو فلة لتحصل على نصف المبلغ بعد أن كان تاخذ 35% للعاملين الادارين



شغل المؤسسات نصب وسرقة — مجدي كامل 📚☕🇵🇸 (@magdykamel2020) January 21, 2022

وكانت حملة أبو فلة لجمع التبرعات حظيت بإشادة واسعة، واحتفاء بالطريقة المبتكرة التي استطاع بها اليوتيوبر الكويتي جمع تبرعات بملايين الدولارات لصالح الأعمال الخيرية.

المصدر: وكالات