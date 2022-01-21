قطر.. أكثر من 2700 إصابة جديدة بكورونا
AFP Karim JAAFAR
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 2772 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، و432 حالة أخرى ضمن المسافرين، مقارنة مع 2934 محلية، و360 حالة ضمن المسافرين يوم أمس.
كذلك أعلنت الوزارة شفاء 4072 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 275813 حالة.
وحسب إحصاءات الوزارة، فقد بلغ عدد الإصابات الإجمالي 40832 حالة، بينما بقي عدد الوفيات مستقرا عند 632 حالة.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية
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