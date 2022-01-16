وفاة رضيع عمره 3 أسابيع بـ"كوفيد-19" في قطر

أعلنت وزارة الصحة في قطر يوم الأحد وفاة رضيع عمره 3 أسابيع نتيجة إصابة شديدة بـ"كوفيد-19".

وقالت الوزارة إنه "لم يكن يعاني من أي حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة".

وأكدت أن "الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا شملت عددا أكبر من الأطفال مما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية".

وسبق أن أعلنت دول عدة تسجيل وفيات بين الأطفال نتيجة كوفيد منذ بداية انتشاره، لكنها ظلت نادرة للغاية.

ووصل عدد الإصابات اليومية في قطر إلى نحو 4 آلاف في الأيام الأخيرة، وهو عدد أعلى 20 مرة من الأرقام المعلنة منتصف ديسمبر.

وعلقت مجموعة المستشفيات العامة الرئيسية في البلاد إجازات جميع موظفيها الطبيين والإداريين العاملين مع مرضى كوفيد في نهاية ديسمبر بسبب زيادة الإصابات.

وسجلت قطر التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة نحو 300 ألف إصابة بينها نحو 600 وفاة.

وزارة الصحة العامة تسجل وفاة لطفل رضيع يبلغ ثلاثة أسابيع بسبب كوفيد-١٩ pic.twitter.com/MtX1eONg5I — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) January 16, 2022

المصدر: أ ف ب