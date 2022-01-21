 
مباشر
عاجل
لافروف: القضية الأوكرانية تستحق اهتماما بالغا لكن لا يمكن اعتبارها مسألة جوهرية لأمن أوروبا

مصر تدين هجوما لـ"داعش" أودى بحياه عدد من جنود الجيش العراقي

أخبار العالم العربي

مصر تدين هجوما لـ
Globallookpress
الخارجية المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s807

دانت وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات، "الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع فجر اليوم بمحافظة ديالى العراقية، وأودى بحياة عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية".

إقرأ المزيد
بعد مقتل11 جنديا عراقيا.. العمليات المشتركة تتوعد
بعد مقتل11 جنديا عراقيا.. العمليات المشتركة تتوعد "داعش": سيكون الرد قاسيا

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية: "تتقدم مصر بصادق تعازيها وخالص مواساتها للعراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم".

وتابع البيان: "كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره؛ مُشددة، في الوقت ذاته، على ثقتها في قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا