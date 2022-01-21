مصر تدين هجوما لـ"داعش" أودى بحياه عدد من جنود الجيش العراقي
Globallookpress
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دانت وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات، "الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع فجر اليوم بمحافظة ديالى العراقية، وأودى بحياة عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية".
ووفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية: "تتقدم مصر بصادق تعازيها وخالص مواساتها للعراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم".
وتابع البيان: "كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره؛ مُشددة، في الوقت ذاته، على ثقتها في قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة".
المصدر: RT
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