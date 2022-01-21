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بعد مقتل11 جنديا عراقيا.. العمليات المشتركة تتوعد "داعش": سيكون الرد قاسيا

أخبار العالم العربي

بعد مقتل11 جنديا عراقيا.. العمليات المشتركة تتوعد
AFP
أرشيف
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نعت قيادة العمليات المشتركة ضابط وعدد من المراتب والجنود من عناصر السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى في الجيش العراقي قتلوا في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم.

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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها اليوم الجمعة، "إن القصاص العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر سيكون قريبا وسيكون الرد قاسيا".

وأضاف البيان "نسال الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهمنا وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

تجدر الإشارة إلى أن مراسل RT في العراق، كان قد أفاد اليوم الجمعة، بمقتل 11 جنديا عراقيا بهجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى بشرق البلاد.

وذكر أن مجموعة من عناصر "داعش" تضم نحو 10 مقاتلين، شنت هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قناص.

المصدر: RT

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