هجوم عنيف لـ"داعش" يسقط 11 جنديا من الجيش العراقي
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بمقتل 11 جنديا عراقيا بهجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وذكر مراسلنا، أن مجموعة من عناصر "داعش" تضم نحو 10 مقاتلين، شنت فجر اليوم هجوما على الفرقة الأولى في الجيش العراقي، وقتلت 11 جنديا.
وأضاف، أن التنظيم استخدم في الهجوم أسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قناص.
وأشار مراسلنا، إلى أن توجيهات عليا صدرت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة ديالى على خلفية الهجوم.
المصدر: RT
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