مصر.. حريق ضخم بمسجد الشيخ علم الدين بأسيوط (فيديو)
RT
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أفادت وسائل إعلام مصرية فجر الأربعاء بأن حريقا ضخما اندلع بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط.
وقال موقع "القاهرة 24" إن الأهالي فشلوا في السيطرة على الحريق وأن قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، انتقلت على الفور لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.
المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري + يوتيوب
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