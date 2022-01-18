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بعد انخفاض نسبي.. السعودية تسجل مستوى قياسيا في عدد إصابات فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

بعد انخفاض نسبي.. السعودية تسجل مستوى قياسيا في عدد إصابات فيروس كورونا
Globallookpress
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سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المملكة، بواقع 5873 إصابة.

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وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 626808 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4535 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 573831 حالة ولله الحمد.

وأكدت تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8910 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 454 حالة.

المصدر: "سبق"

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