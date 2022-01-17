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السعودية تسجل زيادة طفيفة بإصابات كورونا اليومية

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل زيادة طفيفة بإصابات كورونا اليومية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجلت السعودية، اليوم الاثنين، زيادة طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

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وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بهذا الفيروس في البلاد إلى 620935 حالة، في حين تم تسجيل 4349 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 569296 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء كورونا في السعودية، إلى 8908 حالات، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 388 حالة.

المصدر: RT

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