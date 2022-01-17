السعودية تسجل زيادة طفيفة بإصابات كورونا اليومية

سجلت السعودية، اليوم الاثنين، زيادة طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

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وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بهذا الفيروس في البلاد إلى 620935 حالة، في حين تم تسجيل 4349 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 569296 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء كورونا في السعودية، إلى 8908 حالات، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 388 حالة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (5505) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (4349) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (569,296) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/hP1DOd7HpM — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 17, 2022

المصدر: RT