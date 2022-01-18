منظمة: ثريّان في الأردن يملكان ما يحوزه 4 ملايين مواطن في المملكة

قالت منظمة "أوكسفام" إن أغنى شخصين في الأردن يمتلكان ثروة تفوق ما يملكه أربعة ملايين مواطن.

وذكرت نيفديتا مونغا مديرة المنظمة الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، إن "ثروة 53 أسرة (في الأردن) تفوق أكثر من 50 مليون دولار لكل منها، وأن إيجاد نظام ضريبي عادل سيحتم على جميع الأردنيين دفع الضريبة بمسؤولية بحيث لا تقع الأعباء الضريبية على الفقراء وحدهم".

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وأشارت في تقريرها الذي حمل عنوان "اللامساواة تقتل"، إلى أن "990 فردا في الأردن يملكون 5 ملايين دولار أو أكثر، بمجموع ثروة يقدر بـ20.3 مليار دولار".

وأضافت أن "مواجهة هذا الشكل من اللامساواة أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، واليوم نحن بحاجة لفرض ضرائب على الثروات الكبيرة واستخدام هذه الإيرادات لإنقاذ حياة الناس".

وتابعت أنه "في الأردن كما هو الحال في باقي العالم، عانت النساء والفتيات الأمرين عندما يتعلق الأمر باللامساواة الاقتصادية والتي تعززت بفعل جائحة كورونا".

المصدر: "SAWAH PRESS"