قناة "المسيرة": مقتل 12 شخصا بضربات شنها التحالف شمالي صنعاء

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين فجر الثلاثاء بأن 12 شخصا قتلوا بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 آخرون بضربات شنها التحالف العربي على الحي الليبي شمالي صنعاء.

وقالت القناة إن أنباء تتحدث عن وجود ضحايا ما يزالون تحت الأنقاض.

إقرأ المزيد

وأضافت أن طيران التحالف حلق في سماء العاصمة ومنع المنقذين من البحث عن الضحايا.

وأوضحت أن فرق الإسعاف بالتعاون مع الأهالي تواصل البحث عن الضحايا تحت الأنقاض في الحي الليبي.

وأشارت "المسيرة" إلى أن القصف دمر 5 منازل كليا بالإضافة إلى تضرر عشرات المنازل المجاورة في الحي الليبي السكني جراء الغارات.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء تنفيذ ضربات جوية تستهدف قيادات من جماعة "أنصار الله" الحوثية شمالي صنعاء.

وقال التحالف في بيان له: "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء".

وأضاف: "استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق الاثنين "اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة، أطلقت باتجاه المملكة"، مؤكدا "أننا نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيرة بالأجواء".

المصدر: وكالات + قناة "المسيرة"