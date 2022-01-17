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مستشار الرئيس المصري: مشكلة متحور "أوميكرون" في تشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا

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مستشار الرئيس المصري: مشكلة متحور
Globallookpress
فريق طبي مصري
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أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن مشكلة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا تكمن في تشابه أعراضه وأعراض الإنفلونزا الموسمية.

وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم" المصرية، قال تاج الدين إن "الهدف الرئيسي والأساسي من لقاحات كورونا هو الحد من الحالات الشديدة والمضاعفات العنيفة للفيروس وتقليل نسب الدخول إلى المستشفيات والوفيات".

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وأشار إلى أن "التطعيم لا يمنع الإصابة أو نقل العدوى للآخرين".

ولفت إلى أن "أوميكرون" هو المتحور السائد لفيروس كورونا في العالم كله"، موضحا أن "أعراضه العامة قليلة وتدور حول الإصابة في الجهاز التنفسي العلوي من انسداد الأنف واحتقان في الزور والرشح وبعض الحرارة والسعال".

ولفت إلى أن "المشكلة تكمن في تشابه أعراض متحور "أوميكرون" مع أعراض الإنفلونزا الموسمية"، مشددا على أهمية وضع الاشتباه في الإصابة بكورونا كإحتمالية أولى عند الإصابة بدور برد عادي".

المصدر: "الشروق" 

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