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"اقرأ باسم حزبك الذي خنق..خنق الإنسان بالورق!".. قيس سعيد يستحضر مقالا لصحفي شهير

أخبار العالم العربي

AP Fethi Belaid
الرئيس التونسي قيس سعيد
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استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في قصر قرطاج.

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وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى الوضع العام في البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وفي حديثه عن جريدة "الشعب" التي كانت تصدر سابقا، كشف الرئيس قيس سعيد أنه لا يزال يحتفظ بمقال للصحفي التونسي الراحل، محمد قلبي، في جريدة الشعب بعنوان: "اقرأ باسم حزبك الذي خنق..خنق الإنسان بالورق"، كما استحضر مقالات تعود إلى سنة 1977 من كتابة قلبي.

المصدر: "نسمة"

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